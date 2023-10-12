В Свердловской области отменили режим ЧС в лесах

В Свердловской области отменили режим ЧС регионального характера, который вводили из-за сентябрьских лесных пожаров. Указ, подписанный и. о. губернатора Алексеем Шмыковым, опубликован на портале правовой информации.

Напомним, в сентябре Свердловской области несколько раз занимала первое место по площади и числу лесных пожаров в стране. Площадь возгораний превышала 1 тыс. га.

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводился для возможности привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров. 9 октября свердловские власти сообщили, что все пожары были потушены.

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