В Свердловской области потушили все лесные пожары

В Свердловские области ликвидировали все природные пожары. Последний был потушен вечером 8 октября в Тугулымском районе. Площадь возгорания достигла 1,3 га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Борьбе с огнем способствовали дождливая погода и похолодание.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области горело более 1,1 тыс. га леса. Борьбу с огнем вели более 200 специалиста Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторы лесных участков задействовано порядка 30 ед. техники.

В регионе вновь ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Власти объяснили свое решение возможностью привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации огня.

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