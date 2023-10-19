Алексей Третьяков, генеральный директор УК «Арикапитал»

Да, приходится поощрять. Это вынужденная мера, которая осторожно и дозированно подходит для стимулирования учебы. Но никогда не применяем для помощи по дому. Семейные отношения ни при каких условиях не должны превращаться в коммерческие. Учитывая быстрое взросление детей, деньги за хорошую учебу и бесконфликтное поведение в школе становятся аналогом стипендии.

Фото: aricapital.ru

Наверное, это такие карманные деньги, которые в любом случае пришлось бы давать детям на мелкие расходы. Но сыновья получают их при условии хороших оценок, то есть без двоек и троек. При этом их размер не настолько большой, чтобы у детей пропадала мотивация найти себе первую подработку, чтобы осознать, что деньги зарабатываются именно трудом.

Разумеется, иногда приходится и лишать «стипендии». Это действенно, но все-таки служит некоторым дополнительным фактором к общению, любви и личному примеру. Для нас получить двойку было настолько неприятным событием, что не требовалось никакой иной мотивации: стремился сам исправить. А сейчас снизилось влияние оценок, впрочем, как и денег в вопросе воспитания.