Игроку «Ювентуса» грозит дисквалификация за ставки

Полузащитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Николо Фаджоли находится под следствием из-за подозрений в совершении ставок на нелегальных платформах. Об этом сообщает итальянская газета Corriere dello sport. Фаджоли может быть дисквалифицирован на срок до трех лет, а также ему может быть назначен штраф от €25 тыс. в случае подтверждения обвинений, поскольку футболистам запрещено делать ставки на футбол.

Николо Фаджоли 22 года. В текущем сезоне он провел шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В ноябре 2022 года полузащитник дебютировал в составе сборной Италии.

ТАСС