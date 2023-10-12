Что любят есть россияне за просмотром сериалов

Онлайн-кинотеатр START и сервис доставки еды «Кухня на районе» провели исследование среди клиентов, чтобы узнать, что россияне предпочитают есть во время просмотра фильмов и сериалов. Сообщается, что в опросе приняли участие более 1700 респондентов. Самыми популярными перекусами оказались чипсы и пицца — их предпочитают 70% респондентов. В тройку самых любимых лакомств вошли также суши и роллы. Интересно, что попкорн, который всегда являлся традиционной закуской «под кино», оказался только на четвертом месте, разделив его с картофелем фри Реже всего за просмотром фильмов и сериалов зрители едят бургеры, шоколад и салат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images