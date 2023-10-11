В Севастополе отменили предупреждение об угрозе удара с воздуха

В Севастополе отменили предупреждение о воздушной тревоге, объявленной ранее. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

За минувшие сутки в Севастополе дважды было объявлено предупреждение о возможном ударе с воздуха. Жителям рекомендовали спрятаться в убежищах или в своих домах, приняв необходимые меры безопасности.

Ранее в городе объявляли тревогу 6 октября. По утвержденным нормативам, в случае угрозы у местных жителей есть от 30 до 50 минут, чтобы проследовать в укрытие.

Анастасия Донскова

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