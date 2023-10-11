Haaretz: парламент Израиля договорился о создании чрезвычайного правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бенни Ганц достигли соглашения по формированию чрезвычайного правительства. Об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на источник в правящей партии страны «Ликуд».

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В состав чрезвычайного правительства, как пишет Haaretz, войдут премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и глава парламентской оппозиции Бенни Ганц. Депутат «Государственного лагеря» и экс-руководитель штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, а также министр стратегического планирования Ден Дермер будут выполнять функции наблюдателей. Полномочия штатного кабинета по вопросам безопасности Израиля останутся неизмененными.

Ранее идею создать чрезвычайное правительство поддержали большинство глав партий израильского парламента. Сформировать его поручили премьер-министру.

Накануне министр обороны страны заявил, что израильская армия переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа. В армию страны за несколько дней также мобилизовали рекордные за десятки лет 360 тыс. резервистов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции

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Петр Бузлаев