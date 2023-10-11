Арестованного начальника кубанского главка МЧС Волынкина госпитализировали

Арестованного начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина госпитализировали в московскую клиническую больницу №24 в день рассмотрения жалобы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Уточняется, что медучреждение не связано с системой ФСИН. Источник издания сообщил, что это может говорить о серьезности ситуации. Он также уточнил, что господин Волынкин находится в реанимации уже неделю.

Адвокаты Волынкина заявляли о проблемах со здоровьем своего подзащитного в день ареста. Они сообщали о гипертонии, сахарном диабете и онкологии, связанной с почками.

28 сентября Басманный суд Москвы арестовал Волынкина на два месяца. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (по ч. 3 ст. 285 УК РФ). В материалах дела отмечалось, что глава ГУ МЧС Кубани принял некачественные работы. В итоге по заключенному на 7,4 млн руб. контракту недоимка составила 3 млн руб.

11 октября Мосгорсуд должен был рассматривать жалобу защиты на арест Олега Волынкина. Заседание было назначено на 11:15.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram