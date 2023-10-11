Арестованного начальника кубанского главка МЧС Волынкина госпитализировали
Арестованного начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина госпитализировали в московскую клиническую больницу №24 в день рассмотрения жалобы. Об этом сообщает «РИА Новости».
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Уточняется, что медучреждение не связано с системой ФСИН. Источник издания сообщил, что это может говорить о серьезности ситуации. Он также уточнил, что господин Волынкин находится в реанимации уже неделю.
Адвокаты Волынкина заявляли о проблемах со здоровьем своего подзащитного в день ареста. Они сообщали о гипертонии, сахарном диабете и онкологии, связанной с почками.
28 сентября Басманный суд Москвы арестовал Волынкина на два месяца. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (по ч. 3 ст. 285 УК РФ). В материалах дела отмечалось, что глава ГУ МЧС Кубани принял некачественные работы. В итоге по заключенному на 7,4 млн руб. контракту недоимка составила 3 млн руб.
11 октября Мосгорсуд должен был рассматривать жалобу защиты на арест Олега Волынкина. Заседание было назначено на 11:15.
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