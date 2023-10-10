Жалобу защиты на арест главы ГУ МЧС по Кубани Волынкина рассмотрят 11 октября

На 11 октября Мосгорсуд назначил рассмотрение жалобы защиты на арест начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Как сообщается на сайте суда, заседание пройдет в 11:15.

В апелляционную инстанцию дело поступило 9 октября. Его рассматривают в Басманном суде Москвы.

Олегу Волынкину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. В конце сентября он был арестован до 27 ноября.

Из оглашенных материалов следует, что дело Волынкина связано с уже осужденным учредителем «ИП Кольцов Андрей Владимирович». Советским райсудом Краснодара установлено, что между ИП и заказчиком был заключен контракт на более чем 7,4 млн руб. для осуществления работ в рамках хозяйственной деятельности для нужд двух пожарно-спасательных частей. При этом недоимка по поставленным стройматериалам составила более 3 млн руб. Предприниматель полностью признал вину и получил условный срок.

Олег Волынкин также признал вину и заявил, что готов сотрудничать со следствием. Но суд отклонил его просьбу о помещении под домашний арест.

Татьяна Ручкина

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