Глава липецкого облздрава Юрий Шуршуков уходит в отставку

Начальник управления здравоохранения Липецкой области 52-летний Юрий Шуршуков в ближайшее время по собственной покинет свой пост. Об этом рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе совещания в облправительстве. Господин Артамонов уже принял отставку чиновника.

«Будут приняты дальнейшие решения по повышению эффективности системы управления сферой здравоохранения Липецкой области»,— подчеркнул Игорь Артамонов. Кто займет место господина Шуршукова, пока не сообщается.

Начальником регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков стал еще при предыдущем губернаторе Олеге Королеве. Он официально занял пост в 2018 году, но фактически возглавлял управление в статусе исполняющего обязанности, будучи первым замруководителя, с 2016-го — после отставки Алексея Байцурова, ушедшего главврачом в межрайонную Лебедянскую больницу. С 2002 года господин Шуршуков занимал различные руководящие должности в управлении здравоохранения Липецкой области.

Мария Старикова