Российская марка Marushik, только что вышедшая на рынок, представляет вещи для всей семьи, созданные преимущественно из кашемира. Материал производится из шерсти коз породы Альбас и считается термо-адаптивным. Это значит, что в вещах из такой шерсти и кашемира не будет жарко летом и холодно зимой. В коллекции Marushik три основные линейки: пижамы, толстовки и другие базовые вещи для всей семьи, детская коллекция из кашемира, а также женская одежда — преимущественно в голубом, кремовом и розовом оттенках. Вся коллекция уже доступна для покупки на сайте бренда.

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