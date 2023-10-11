За девять месяцев перевозки двухэтажными поездами на ЮВЖД выросли на 5,7%

С января по сентябрь 2023 года двухэтажными поездами Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) воспользовались 705 тыс. пассажиров. Это на 5,7% больше, чем за девять месяцев 2022 года (667 тыс. пассажиров), сообщили в компании

За январь-апрель 2023 года двухэтажными поездами ЮВЖД воспользовались 305,6 тыс. человек (в 1,2 раза больше, чем в 2022-м).

Сейчас на ЮВЖД курсируют шесть двухэтажных поездов: №3 Москва — Кисловодск, №29 Санкт-Петербург — Белгород, №35 Санкт-Петербург — Адлер, №104 Москва — Адлер, №738 Москва — Воронеж и №740 Воронеж — Москва.

В целом пассажирские перевозки по ЮВЖД в 2023 году составили 9,3 млн человек, что на 4,4% больше, чем годом ранее.

Как воронежский юрист пытался взыскать 26 млн руб. с экс-начальника ЮВЖД — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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