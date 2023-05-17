На Юго-восточной железной дороге увеличились перевозки двухэтажными поездами

Перевозки пассажиров двухэтажными поездами на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) выросли в 1,2 раза в январе-апреле 2023 года — до 305,6 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас на ЮВЖД курсируют шесть двухэтажных поездов, соединяющих Москву и Санкт-Петербург с Кисловодском, Белгородом, Адлером и Воронежем.

Как сообщалось ранее, в целом перевозки за четыре месяца 2023 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 10,8% и составили 3,5 млн человек.

О том, когда рассчитывает получить импортозамещенные локомотивы, читайте в публикации «Ъ» «Суверенный локомотив подъезжает».