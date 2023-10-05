Юго-Восточная железная дорога увеличила перевозки пассажиров на 4,4%

В январе-сентябре 2023 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) было перевезено 9,3 млн пассажиров. Это на 4,4% больше, чем в январе-сентябре 2022-го. При этом в пригородном сообщении по ЮВЖД было отправлено 5,6 млн пассажиров — на 0,5% больше, чем в 2022-м, аналогичный показатель для пассажиров дальнего следования составил 3,7 млн, увеличившись на 11,1%.

Вырос и пассажирооборот: с января он достиг 9 млрд пасс-км. Это на 14,6% больше, чем в январе-сентябре 2022-го. В пригородном сообщении показатель увеличился на 8,4% — до 209 млн пасс-км, в дальнем следовании — на 14,8%, до 8,8 млрд пасс-км.

Мария Старикова

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