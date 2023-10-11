Путин: если бы речь шла о морали, ЕС бы траву жевал, а не покупал газ у России

Президент России Владимир Путин считает, что отказ стран Евросоюза от поставок российского газа нельзя считать вопросом морали. Он обратил внимание на то, что европейские государства до сих пор продолжают приобретать газ у РФ, который поставляется через Украину и по газопроводу «Турецкий поток». При этом от использованния «Северного потока-2» ЕС и Германия отказываются.

«Если бы было нравственное, надо было сказать: "Не будем брать через «Турецкий поток», не будем брать через территорию Украины". Ну тогда можно предположить — что все, отрезали — "и нет, не будем брать из России ничего. Будем траву жевать — но не дадим России заработать ни одного евро". Но они же берут по другим-то маршрутам — почему здесь-то не берут?» — заявил глава государства в ходе дискуссии на Российской энергетической неделе.

Также Владимир Путин признал, что «Газпром» в настоящее время поставляет меньше газа в Европу и получает меньше доходов. Тем не менее, по его словам, газовый концерн «справляется» со всеми сложностями. «Сейчас "Газпром" поставляет меньше, да и доходность, и доходы меньше. Ну ничего, "Газпром" чувствует себя уверенно, спокойно, справляется»,— подчеркнул президент, добавив, что бизнес «Газпрома» сейчас активно диверсифицируется за счет выхода на новые рынки и строительства новых трубопроводов.

Российский газ в Европу сейчас перекачивается через территорию Украины и по «Турецкому потоку». В начале 2023 года из-за сокращения спроса объем поставок через «Суджу» снизился на 40%. К августу он восстановился из-за забастовок на СПГ-заводах в Австралии, которые привели к колебаниям стоимости газа на европейском рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газ достается спотом».

Александр Кислов