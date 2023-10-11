Ройзман вступился за «Сима-ленд» из-за истории со скульптурой льва на Вайнера

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) поддержал компанию «Сима-ленд», установившую скульптуру льва, вызвавшую недовольство у ряда горожан. Напомним, пятиметровая скульптура появилась на ул. Вайнера 5 октября, однако на фоне неоднозначной реакции ее убрали уже спустя двое суток.

«Симановский (владелец "Сима-ленда",— «Ъ-Урал»), как и заводопромышленники Козицын, Алтушкин реально много делают для города. Они не берут ничего из бюджета. Симановский хорошо проявил себя во времена пандемии, к примеру. И то, что он захотел улицу Вайнера украсить, он старается ведь. Хочет, чтобы было красиво, но вот у него такой вкус»,— заявил Евгений Ройзман порталу 66.ru.

Андрей Симановский, по мнению экс-мэра, «старается» попасть в настроение граждан, и «где-то попадет». Он подчеркнул, что «вкус со временем развивается», и в будущем бизнесмен «что-то будет видеть по-другому».

Напомним, после того, как «Сима-ленду» пришлось демонтировать с улицы Вайнера подаренную компанией скульптуру льва, было запущено голосование, стоит ли оставлять на Вайнера медиаэкран, который компания подарила городу к 300-летию. В администрации Екатеринбурга позже заявили, что конструкция может быть передана на баланс города.

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