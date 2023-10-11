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Путин: Россия переориентировала поставки нефти на рынки Юга и Востока

Президент Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Российской энергетической недели сообщил, что Россия переориентировала нефтяные поставки на новые рынки благодаря увеличению танкерного флота, созданию механизмов страхования и перестрахования. По его словам, правительство подготовило план по развитию экспортной инфраструктуры, согласно которому поставки российской нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки будут увеличены.

«Благодаря действиям компаний и властей увеличен танкерный флот, созданы новые механизмы платежей, страхования и перестрахования наших грузов. В итоге в короткие сроки удалось переключить поставки нефти на быстрорастущие и перспективные рынки мира — Юга и Востока»,— сказал Владимир Путин. Трансляцию с мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что санкции в отношении российской нефти «внесли беспорядок» в глобальный энергетический рынок и сказались на всей мировой экономике.

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на российскую нефть в $60 за баррель, после чего поставки российской нефти в Индию и Китай начали расти. С 5 февраля 2023 года продукция с премией и дисконтом к нефти, согласно установленному потолку, не должна торговаться выше $100 и $45 за баррель соответственно. 11-й пакет санкций ЕС, введенный в июне того же года, устанавливает запрет на доступ в порты судов, подозреваемых в несоблюдении потолка цен. В июле Владимир Путин сообщил, что за последние два года Россия увеличила экспорт нефти, топлива и СПГ в страны Африки в 2,6 раза. В сентября Россия возобновила поставки в Бразилию, отправив 84,4 тыс. тонн нефти на $48 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российская нефть пошла по Африке».

Полина Мотызлевская

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