Глава «Росатома» рассказал «о развале» мировой энергетической логистики

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что наибольшее влияние на мировую экономику оказали три фактора: преодоление «постфукусимского синдрома», изменение подхода к зеленой энергетике и «развал мировой логистики» в сфере энергетики. Об этом он сказал во время выступления на Российской энергетической неделе.

Недоверие к ядерной энергетике после аварии на атомной электростанции «Фукусима», по словам господина Лихачева, преодолен и психологически, и юридически. Как сказал гендиректор «Росатома», изменение мер безопасности позволило снова считать атомную энергетику комфортной и востребованной.

«Второй явный фактор (влияния на мировую экономику.— "Ъ") — это прекращение вульгарного толкования зелености как "только ветер, только солнце"»,— заявил господин Лихачев (цитата по ТАСС). Мир, по его словам, понял, что решение энергетического дефицита нужно искать в комплексе разных мер. Выделить только один источник энергии для решения этого вопроса невозможно, добавил глава «Росатома».

Третьим фактором, который оказывает наибольшее влияние на мировую экономику, Алексей Лихачев назвал «развал мировой логистики», который происходит из-за международных конфликтов. Он добавил, что «мировая ядерная семья» справляется с последствиями этого фактора «наиболее устойчиво».

Накануне Международный валютный фонд опубликовал обновленный обзор мировой экономики. Темпы роста глобальной экономики, по прогнозам фонда, замедлятся с 3,5% до 3% в 2023 году и до 2,9% — в следующем.

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Петр Бузлаев