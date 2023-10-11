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Коммерсантъ FM
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«Главный интерес представляет фирменная подсветка Aura 2.0»

Александр Леви — о vivo V29

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о флагмане vivo в среднем ценовом сегменте.

Фото: Vivo

Фото: Vivo

В России стартовали продажи смартфонов семейства vivo V29. В зависимости от комплектации новинки китайского бренда будут стоить от 33,999 руб. до 51 999 руб. Сроки и стоимость, пожалуй, единственные подробности, которые не были известны отечественным пользователям до запуска устройств.

Я успел немного познакомиться с флагманом vivo в среднем ценовом сегменте. И главный интерес в модели V29 представляет, конечно, фирменная подсветка Aura 2.0, дебютировавшая в прошлой серии — V27.

В этот раз инженеры повысили функциональность фичи. Теперь светодиодное кольцо, интегрированное в основной блок фотокамер, получило автоматический режим регулировки температуры свечения. По задумке, Aura 2.0 должна выправить окружающую световую сцену так, чтобы добиться естественности в снимке.

Что конкретно подразумевают под натуральностью разработчики vivo, сказать трудно. Но портретный режим, который наиболее эффективен в содействии со светодиодным кольцом, отрабатывает настолько детально, что начинаешь стесняться своей неидеальности.

Здорово, что пользователю оставили возможность самому выбрать оттенки подсветки в ощутимом диапазоне от дневного белого до почти закатного оранжевого. На мой вкус, в теплых тонах картинки в любое время реальных суток получаются приятнее, тем более осенью, когда прохлады из без того хватает.

Прочие возможности vivo V29 еще предстоит изучить. Но про дизайн смартфона в цвете «Благородный черный», который у меня на тестировании, уже можно вынести однозначный вердикт. Это изящный и стильный смартфон.

Если интерфейс его оболочки сменить на строгий вариант, то получится отличный деловой аксессуар, хотя разработчики целились, скорее, в аудиторию креаторов. Поэтому внутри обнаружились режим «Минифильм» и обучающие материалы по редактуре видео.

Аппаратные характеристики vivo V29 я уже описывал ранее. Эта информация полностью подтвердилась. Отдельно стоит отметить быструю зарядку мощностью 80 Вт и наличие все еще редкой для среднего сегмента пылевлагозащиты стандарта IP68.

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