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Коммерсантъ FM
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Список подсудимых Бориса Титова

Разыскиваемый семь лет за незаконные финансовые операции бизнесмен пойдет под суд

В Омске завершено расследование уголовного дела бизнесмена «из списка Титова» Василия Дякуна. С декабря 2015 года предприниматель находился в розыске по уголовному делу о незаконном обналичивании, но в сентябре 2023 года после нескольких лет, проведенных на Северном Кипре, он транзитом через Казахстан вернулся в Омск и был задержан в местном аэропорту. Предприниматель полностью признал вину. Другие фигуранты этого дела давно осуждены и уже вышли на свободу.

Василий Дякун

Василий Дякун

Фото: Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

Василий Дякун

Фото: Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

В Омске будут судить бизнесмена из списка уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова 42-летнего Василия Дякуна. Слушания пройдут в Центральном райсуде.

В 2015 году омские правоохранители выявили крупную теневую финансовую организацию. На протяжении семи лет она оказывала незаконные услуги по обналичиванию денег.

По подсчетам силовиков, с 2007 по 2014 год подпольная банковская организация совершила трансакции на общую сумму более 9,2 млрд руб., ее создатели заработали на нелегальных финансовых операциях свыше 200 млн руб.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Омской области возбудило уголовное дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Правоохранители задержали предполагаемых участников незаконной финансовой организации, включая ее идейного вдохновителя Станислава Мацелевича,— всего больше десятка человек. В последующем Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у страховой инвестиционной компании получил девять с половиной лет заключения, еще троим подпольным банкирам присудили от двух до трех лет колонии, еще пятеро отделались условными сроками. Сейчас все они на свободе.

Двое подозреваемых — Всеволод Подкожурников, который, по материалам дела, перевозил коробки с наличными, и Василий Дякун, занимающий поиском клиентов для обналичивания,— скрылись, и их объявили в розыск.

Первым в январе 2022 года силовики задержали Всеволода Подкожурникова. Его схватили в омском кафе на банкете по случаю дня рождения родственницы.

В дальнейшем Всеволода Подкожурникова приговорили к двум с половиной годам условно, но освободили от наказания по амнистии, объявленной Госдумой РФ к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, с него сняли судимость.

4 сентября 2023 года был задержан последний фигурант дела Василий Дякун. Бизнесмена, прилетевшего в Омск из Астаны, после прохождения таможенного и паспортного контроля под конвоем доставили сначала в следственное управление, а затем в местный СИЗО. Еще 31 декабря 2015 года Куйбышевский районный суд Омска, удовлетворив ходатайство следствия, вынес решение о заочном аресте господина Дякуна на два месяца с момента его задержания.

Отметим, что в начале 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов обнародовал список из полутора десятка проживающих за границей российских предпринимателей, находящихся под уголовным преследованием и готовых вернуться на родину. Среди них оказался и Василий Дякун, который, по данным силовиков, несколько лет проживал в непризнанном Россией государстве Северный Кипр.

В августе того же года восемь бизнесменов этого списка, включая господина Дякуна, пожаловались президенту России Владимиру Путину на то, что процесс по их возвращению на родину затягивается.

Они добивались отмены заочных арестов и просили, чтобы при возвращении в Россию их не отправляли в СИЗО.

Как рассказали «Ъ» в управлении СКР по Омской области, расследование уголовного дела Василия Дякуна, насчитывающее 88 томов, завершено. Бизнесмен полностью признал вину, в содеянном раскаялся, сообщили участники расследования.

Правоохранители опровергли информацию ряда СМИ, что обвиняемый заключил соглашение о сотрудничестве. В региональной прокуратуре сообщили, что с целью обеспечения компенсации вреда суд наложил арест на имущество предпринимателя стоимостью более 70 млн руб.

Константин Воронов, Новосибирск

Фотогалерея

Список Титова

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Алексей Бажанов (на фото справа) — в 2009-2010 годах замминистра сельского хозяйства РФ, основатель группы компаний «Маслопродукт». Господин Бажанов, скрывающийся в Великобритании, в России обвиняется в хищении более чем 10 млрд руб. при строительстве маслозавода в Воронежской области

Алексей Бажанов (на фото справа) — в 2009-2010 годах замминистра сельского хозяйства РФ, основатель группы компаний «Маслопродукт». Господин Бажанов, скрывающийся в Великобритании, в России обвиняется в хищении более чем 10 млрд руб. при строительстве маслозавода в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сергей Капчук (на фото) — бывший депутат Свердловской областной думы. Проживает в Великобритании. Находился в международном розыске с 2006 года по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), в котором также фигурировал его брат-близнец Константин Капчук. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Константина Капчука виновным в афере и осудил на пять лет

Сергей Капчук (на фото) — бывший депутат Свердловской областной думы. Проживает в Великобритании. Находился в международном розыске с 2006 года по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), в котором также фигурировал его брат-близнец Константин Капчук. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Константина Капчука виновным в афере и осудил на пять лет

Фото: Сергей Капчук / facebook.com

Алексей Шматко — бывший совладелец ООО «Часовой завод» и председатель гаражно-строительного кооператива «Форсаж». По версии следствия, господин Шматко создал ОПГ, в составе которой совершил мошенничества в особо крупном размере, незаконно возмещая НДС

Алексей Шматко — бывший совладелец ООО «Часовой завод» и председатель гаражно-строительного кооператива «Форсаж». По версии следствия, господин Шматко создал ОПГ, в составе которой совершил мошенничества в особо крупном размере, незаконно возмещая НДС

Фото: Алексей Шматко / facebook.com

Георгий Трефилов — основатель и бывший совладелец холдинга «Марта». Был объявлен в международный розыск в ноябре 2010 года по обвинению в мошенничестве. В мае 2013 года получил в Великобритании 1,5 года условно за использование фальшивых документов. Проживает в Лондоне

Георгий Трефилов — основатель и бывший совладелец холдинга «Марта». Был объявлен в международный розыск в ноябре 2010 года по обвинению в мошенничестве. В мае 2013 года получил в Великобритании 1,5 года условно за использование фальшивых документов. Проживает в Лондоне

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

Александр Делис — бывший председатель совета директоров строительной компании «Квартстрой» (Нижний Новгород). В июле 2017 года был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве и неправомерном привлечении средств дольщиков

Александр Делис — бывший председатель совета директоров строительной компании «Квартстрой» (Нижний Новгород). В июле 2017 года был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве и неправомерном привлечении средств дольщиков

Фото: Официальный сайт федерации триатлона России

Павел Власюк — бывший президент компании «Квартстрой». Был также объявлен в розыск в июле 2017 года. Компания сорвала строительство ЖК «Новинки Смарт сити» в Богородском районе Нижнего Новгорода, дольщики которой проводили многочисленные акции протеста

Павел Власюк — бывший президент компании «Квартстрой». Был также объявлен в розыск в июле 2017 года. Компания сорвала строительство ЖК «Новинки Смарт сити» в Богородском районе Нижнего Новгорода, дольщики которой проводили многочисленные акции протеста

Александр Байгушев — бывший вице-президент компании «Квартстрой». Объявлен в розыск в июле 2017 года

Александр Байгушев — бывший вице-президент компании «Квартстрой». Объявлен в розыск в июле 2017 года

Василий Дякун — омский бизнесмен, учредитель и совладелец ООО «Сибирский банк “Сириус”» (бывший «Единый строительный банк»). В январе 2017 года банк лишился лицензии, в марте был признан банкротом

Василий Дякун — омский бизнесмен, учредитель и совладелец ООО «Сибирский банк “Сириус”» (бывший «Единый строительный банк»). В январе 2017 года банк лишился лицензии, в марте был признан банкротом

Фото: Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

Виктор Ламаш — бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН. В 2015 году был объявлен в международный розыск по линии Интерпола вместе с супругой, экс-заведующей отделением менеджмента Института дополнительного профессионального образования РУДН Виолеттой Ламаш. По данным Интерпола, они обвинялись в совершении крупного мошенничества

Виктор Ламаш — бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН. В 2015 году был объявлен в международный розыск по линии Интерпола вместе с супругой, экс-заведующей отделением менеджмента Института дополнительного профессионального образования РУДН Виолеттой Ламаш. По данным Интерпола, они обвинялись в совершении крупного мошенничества

Фото: interpol.int

Константин Дюльгеров — основатель розничной сети «Конст» в Нижневартовске (ХМАО). По данным СПАРК-Интерфакс, он владел или был аффилирован с различными розничными бизнесами в ХМАО: рестораны, продуктовые магазины, магазины электроники, ювелирных товаров, одежды. В 2010 году против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. В 2013 году он эмигрировал в США. Годом позже в отношении него возбудили второе дело по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний)

Константин Дюльгеров — основатель розничной сети «Конст» в Нижневартовске (ХМАО). По данным СПАРК-Интерфакс, он владел или был аффилирован с различными розничными бизнесами в ХМАО: рестораны, продуктовые магазины, магазины электроники, ювелирных товаров, одежды. В 2010 году против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. В 2013 году он эмигрировал в США. Годом позже в отношении него возбудили второе дело по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний)

Фото: Константин Дюльгеров / facebook.com

Евгений Рыжов — адвокат, фигурант около десяти расследований, связанных с рейдерством в Нижнем Новгороде. В июне 2017 года был задержан в США

Евгений Рыжов — адвокат, фигурант около десяти расследований, связанных с рейдерством в Нижнем Новгороде. В июне 2017 года был задержан в США

Фото: из личного архива Евгения Рыжова

Владимир Зюзин — бывший совладелец жилищно-эксплуатационных управлений и компаний по обеспечению теплосетей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, экс-директор нефтесервисной компании ООО «Норд-Ойл-Сервис»

Владимир Зюзин — бывший совладелец жилищно-эксплуатационных управлений и компаний по обеспечению теплосетей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, экс-директор нефтесервисной компании ООО «Норд-Ойл-Сервис»

Фото: Из личного архива Владимира Зюзина

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Алексей Бажанов (на фото справа) — в 2009-2010 годах замминистра сельского хозяйства РФ, основатель группы компаний «Маслопродукт». Господин Бажанов, скрывающийся в Великобритании, в России обвиняется в хищении более чем 10 млрд руб. при строительстве маслозавода в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сергей Капчук (на фото) — бывший депутат Свердловской областной думы. Проживает в Великобритании. Находился в международном розыске с 2006 года по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), в котором также фигурировал его брат-близнец Константин Капчук. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Константина Капчука виновным в афере и осудил на пять лет

Фото: Сергей Капчук / facebook.com

Алексей Шматко — бывший совладелец ООО «Часовой завод» и председатель гаражно-строительного кооператива «Форсаж». По версии следствия, господин Шматко создал ОПГ, в составе которой совершил мошенничества в особо крупном размере, незаконно возмещая НДС

Фото: Алексей Шматко / facebook.com

Георгий Трефилов — основатель и бывший совладелец холдинга «Марта». Был объявлен в международный розыск в ноябре 2010 года по обвинению в мошенничестве. В мае 2013 года получил в Великобритании 1,5 года условно за использование фальшивых документов. Проживает в Лондоне

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

Александр Делис — бывший председатель совета директоров строительной компании «Квартстрой» (Нижний Новгород). В июле 2017 года был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве и неправомерном привлечении средств дольщиков

Фото: Официальный сайт федерации триатлона России

Павел Власюк — бывший президент компании «Квартстрой». Был также объявлен в розыск в июле 2017 года. Компания сорвала строительство ЖК «Новинки Смарт сити» в Богородском районе Нижнего Новгорода, дольщики которой проводили многочисленные акции протеста

Александр Байгушев — бывший вице-президент компании «Квартстрой». Объявлен в розыск в июле 2017 года

Василий Дякун — омский бизнесмен, учредитель и совладелец ООО «Сибирский банк “Сириус”» (бывший «Единый строительный банк»). В январе 2017 года банк лишился лицензии, в марте был признан банкротом

Фото: Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

Виктор Ламаш — бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН. В 2015 году был объявлен в международный розыск по линии Интерпола вместе с супругой, экс-заведующей отделением менеджмента Института дополнительного профессионального образования РУДН Виолеттой Ламаш. По данным Интерпола, они обвинялись в совершении крупного мошенничества

Фото: interpol.int

Константин Дюльгеров — основатель розничной сети «Конст» в Нижневартовске (ХМАО). По данным СПАРК-Интерфакс, он владел или был аффилирован с различными розничными бизнесами в ХМАО: рестораны, продуктовые магазины, магазины электроники, ювелирных товаров, одежды. В 2010 году против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. В 2013 году он эмигрировал в США. Годом позже в отношении него возбудили второе дело по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний)

Фото: Константин Дюльгеров / facebook.com

Евгений Рыжов — адвокат, фигурант около десяти расследований, связанных с рейдерством в Нижнем Новгороде. В июне 2017 года был задержан в США

Фото: из личного архива Евгения Рыжова

Владимир Зюзин — бывший совладелец жилищно-эксплуатационных управлений и компаний по обеспечению теплосетей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, экс-директор нефтесервисной компании ООО «Норд-Ойл-Сервис»

Фото: Из личного архива Владимира Зюзина

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