В Екатеринбурге на улице Родонитовой запретят парковаться

На улице Родонитовой в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку машин. Соответствующие знаки будут установлены на участке в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ограничение будет распространяться на участке дороги от улицы Крестинского до улицы Шварца. По данным администрации, установка дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» необходима для повышения безопасности.

Напомним, с 30 октября по 17 декабря закроют движение на участке ул. Ключевской. До 15 ноября ограничено движение на участке ул. Сакко и Ванцетти — от ул. Антона Валека до проспекта Ленина. На время ограничения автобус № 46 изменил схему движения.

Полина Хабарова

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