В Приангарье возбуждено дело после массовой драки граждан Киргизии и Таджикистана

По итогам массовой драки между работниками газоконденсатного месторождения на территории Жигаловского района Иркутской области региональными следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу, инцидент произошел в июне нынешнего года, а в драке принимало участие «свыше 300 иностранных граждан». Ранее МИД Киргизии заявлял, что в стычке на территории Ковыктинского газоконденсатного месторождения (оператор ПАО «Газпром») участвовало «более 500 человек».

«По результатам прокурорской проверки установлено, что конфликт, в ходе которого несколько человек получили травмы, произошел на почве спора из-за очереди в столовую во время обеда. Обе стороны инцидента являются работниками АО "Ленгазспецстрой". Свыше 300 граждан привлечены к административной ответственности, 34 иностранных специалиста депортированы за пределы РФ, в отношении 5 граждан судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста»,— отмечается в сообщении.

Уточняется также, что на предприятии, где произошла массовая драка, выявлены «нарушения требований к охране труда и условиям проживания работников, факты несвоевременной выплаты заработной платы». Виновные лица привлечены к административной ответственности. На территории предприятия «с целью предупреждения в дальнейшем конфликтных ситуаций» увеличен штат сотрудников безопасности, открыты четыре дополнительные столовые.

Влад Никифоров, Иркутск