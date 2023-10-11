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Депутат Госдумы РФ попросил собственника места «Стояния Зои» усилить охрану дома

Охрана территории дома на ул. Чкалова, 84, в Самаре, в котором ранее произошел пожар, должна быть усилена. С соответствующей просьбой к владельцу участка обратился депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/Hinshtein

«Нового пожара дом не переживет»,— говорится в сообщении.

В доме на ул. Чкалова в 1956 году в Куйбышеве произошло событие под названием «Стояние Зои». Согласно городской легенде, зимой 1955–1956 годов местная жительница Зоя Карнаухова не дождалась на танцы своего молодого человека и стала танцевать с иконой святителя Николая Чудотворца.

После этого девушка застыла на 128 дней, а затем скончалась, гласит предание. Позже землю под домом выкупил застройщик. Он хотел снести здание.

Однако в ситуацию вмешался Александр Хинштейн. Было решено, что здание передадут Епархии для создания музея. Предполагалось подготовить проект площадки.

Пожар в доме произошел во вторник, 10 октября. Пламя охватило площадь 60 кв. м.

На месте происшествия обнаружена погибшая женщина. Ее личность устанавливается.

Георгий Портнов

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