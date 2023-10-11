На участке трассы Тюмень — Омск временно ограничат движение

На 19 км трассы Тюмень — Омск в среду, 11 октября, временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Ограничение будет введено с 23:00 до 23:40. По данным ГИБДД, на участке будут проводиться работы по монтажу пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода.

Напомним, с 27 по 31 октября перекроют участок дороги по улице Александра Логунова в Тюмени. Кроме того, срок перекрытия трех участков улицы Ленина продлили до 31 октября.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте