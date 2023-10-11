Совфед утвердил экс-главу ФТС Булавина главой оборонного комитета

Совет федерации (СФ) избрал экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета, сообщает ТАСС. На этом посту он сменил экс-главкома ВКС Виктора Бондарева.

В состав комитета также вошел сенатор от Запорожской области бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вручила ему удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ.

Владимир Булавин в 2013–2016 годах занимал должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, после чего возглавил ФТС. В феврале 2023-го премьер Михаил Мишустин уволил господина Булавина в связи с достижением им 70 лет.

О перестановках в СФ — в материале «Ъ» «Сенаторам раздали должности и предупреждения».

Лаура Кеффер