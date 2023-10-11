Maxar показал последствия ударов Израиля по сектору Газа со спутника

Компания Maxar Technologies опубликовала последствия ударов армии Израиля по сектору Газа на спутниковых снимках. На фото видны частично разрушенные кварталы. Власти Израиля говорят, что удары наносят по объектам «Хамас», а также связанным с группировкой.

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Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа в ответ на атаку палестинской исламистской группировки «Хамас». 7 октября «Хамас» устроил ракетный обстрел Израиля. Боевики вторглись в южные израильские районы, в том числе на музыкальный фестиваль, и взяли в плен более 100 человек.

По состоянию на 11 октября со стороны Израиля погибли 1,2 тыс. человек. Пострадали почти 3 тыс. человек. В секторе Газа погибли 950 человек. Еще 5 тыс. получили ранения. 10 октября Минобороны Израиля заявило о переходе к «полномасштабному наступлению».

О развитии конфликта читайте в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Анастасия Ларина