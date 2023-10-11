ВТБ повысил ставки по среднесрочным вкладам в рублях

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) объявил о повышении ставок по рублевым вкладам на срок шесть месяцев для всех клиентских сегментов. Максимальная доходность увеличивается на 0,7 п. п. и составит 12,2%. Изменения вступают в силу сегодня, 11 октября, сообщила пресс-служба банка.

Как уточнила пресс-служба, клиенты массовой розницы при размещении средств на ВТБ-вкладе на полгода смогут получить доходность до 11,5% годовых, владельцы пакета услуг «Привилегия» — до 11,9%. Для клиентов Private Banking, которые откроют продукт без опций пополнения и снятия и выплатят проценты в конце срока, предусмотрена доходность 12,2%. Минимальная сумма при оформлении депозита в «ВТБ Онлайн» — 10 тыс. руб.

По среднесрочному депозиту сроком на 181 день, который предлагается клиентам, впервые размещающим средства в банке, доходность при открытии в «ВТБ Онлайн» может составить до 11,70 % годовых. Минимальная сумма средств — 1 тыс. руб.

По словам начальника управления «Сбережения» ВТБ Натальи Тучковой, в результате неоднократного повышения ключевой ставки на российском финансовом рынке наступил благоприятный период для накопления средств.

«С августа рыночная доходность по депозитам выросла на 3–3,5 п. п. и достигла рекордного показателя с осени прошлого года. Для нас стратегически важно предлагать клиентам выгодные условия размещения средств, поэтому с сегодняшнего дня мы повышаем ставки по среднесрочным депозитам. Это позволит получать максимально высокий доход не только клиентам, размещающим средства на три месяца, но и тем, кто готов инвестировать на полгода»,— отметила она.

О том, какие условия по вкладам и кредитам предлагают банки,— в материале «Ъ FM» «Ставки не идут на повышение».

Милена Костерева