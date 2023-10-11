Власти Удмуртии договорились с поставщиком дизтоплива о брони для АПК

Власти Удмуртии договорились с поставщиком дизельного топлива о брони 3,5 тонн на нужды сельхозпредприятий республики в октябре. Об этом сообщила первый вице-премьер республики Ольга Абрамова, пишет Izhlife. Таким образом, по ее словам, частично решена проблема с дефицитом топлива, с которым столкнулись хозяйства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Цена на дизтоплива по отдельным сделкам снизилась с 93 до 73 руб. за литр, добавила первый вице-премьер.

Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», за сентябрь в Удмуртии практически в два раза выросла цена на дизельное топливо, аграрии отмечали его дефицит и отказ поставщиков в доставке. Руководство республики тогда заверяло, что с поставщиками топлива регион договорился о бронировании нужных объемов. Позднее УФАС отметил снижение цен на топливо.

Подробнее о ситуации в сфере АПК из-за проблем с дизтопливом читайте в материале «Дизель тормозит АПК».