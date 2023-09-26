Дизель тормозит АПК

За последний месяц в Удмуртии практически в два раза выросла цена на дизельное топливо, а аграрии отмечают его дефицит и отказ поставщиков в доставке. Руководство республики заверяет, что с поставщиками топлива регион договорился о бронировании нужных объемов, которых хватит до конца года. Региональный УФАС проверит обоснованность стоимости реализации топлива с нефтебаз. Кроме того, федеральный запрет на экспорт ГСМ должен снизить цену. Однако фермеры говорят, что им уже пришлось остановить уборочные и посевные работы, что в дальнейшем скажется не только на урожае, но и на росте цен на сельхозпродукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В Удмуртии зарегистрировали дефицит в поставке топлива аграриям в размере 11,5 тыс. т. Тогда как его годовой объем приобретения составляет более 45 тыс. т, сообщил глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании 25 сентября.

«Наши аграрии завершают уборку урожая, параллельно идет сев озимых и вспашка почвы. Для всех работ нужна техника, которая работает преимущественно на дизеле. Ситуация с топливом непростая по всей стране, мы здесь не исключение. В некоторых регионах страны работы уже под угрозой срыва»,— прокомментировал господин Бречалов.

При этом от сельхозпроизводителей республики поступает информация об отказе поставщиков в доставке. Александр Бречалов сказал, что с президентом компании-поставщика ГСМ регион договорился о бронировании нужных объемов на ближайших нефтебазах. Вице-премьеру Ольге Абрамовой поручено детально проработать обеспечение логистики и консолидированной закупки для нужд предприятий.

По словам вице-премьера, по состоянию на 21 сентября стоимость дизтоплива увеличилась на 70% по сравнению с 1 июня 2023 год. «Для Удмуртии это критично, поскольку только сфера АПК ежегодно потребляет порядка 50 тыс. тонн этого вида топлива, для нас это жизненно важно. Более того, на сегодняшний день наши аграрии готовят земли к сезону будущего года и у нас осталось еще 155 тыс. га земель. Это наши возможности будущего сезона. По данным наших аграриев, цена за тонну топлива доходила до 100 тыс. руб. Но еще одна большая сложность — на прошлой неделе мы выявили факты отказов поставщиков в поставках дизельного топлива»,— рассказала Ольга Абрамова на сессии госсовета республики 26 сентября.

На прошлой неделе правительством страны было принято решение об ограничении экспорта дизельного топлива за пределы России, и результат уже есть, отметила госпожа Абрамова. Утром 26 сентября биржевая цена за тонну дизельного топлива составила 69 тыс. руб.

«Сегодня у нас состоится финальная встреча с производителями дизельного топлива. В любом случае для Удмуртии мы бронируем 11,5 тыс. т топлива — это объемы, которые нам необходимо до конца года. И уже дальше будет разговаривать по цене, чтобы не получилось так, что у нас люди не выходили в поле. Хотя еще недавно у нас такие проблемы были»,— заключила Ольга Абрамова.

Ситуация с ценами на топливо — на особом контроле, подчеркнул депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин. Он отметил, что рост цен на топливо обсуждался на правительственном часе в Госдуме с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Эта проблема уже отражается на работе предприятий АПК и наносит серьезный ущерб.

Обоснованность стоимости реализации топлива с нефтебаз проверит Удмуртское УФАС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дефицит топлива почувствовали все представители отрасли сельского хозяйства в республике, говорит председатель постоянной комиссии по АПК госсовета Удмуртии, директор ГУП «Рыбхоз "Пихтовка"» Георгий Крылов.

«Сам факт, что нехватка дизеля случилась в момент, когда надо сбор урожая проводить, посевную, он негативный, мы все это почувствовали. Мои коллеги и своими силами стараются выходить из ситуации. Надеемся, что все работы осенью выполним. С оптимизмом смотрим в будущее»,— прокомментировал господин Крылов.

Председатель кооператива «Надежда» Бронислав Ясонов отмечает, что рост цен на топливо уже сказывается на работе предприятия. «Мы тормознули работы, вспашку остановили, чтобы меньше топлива расходовать. Цена за последний месяц практически в два раза поднялась, и если раньше бочками заправлялись, то сейчас только в бензобак. Правительство РФ поставило запрет на экспорт топлива за рубеж, цена должна снизиться. Но на этой уйдет не меньше месяца, мы уже теряем время, и потеряем разгар уборочных работ, это огромные суммы денег. У нас урожай всего один раз в год»,— рассказал господин Ясонов.

Председатель можгинского СПК «Заря» Валентин Владимиров отметил, что он нехватку дизельного топлива не ощутил. «Да, о проблеме такой я слышал, но топливом заранее запасся, поэтому у нас дефицита нет. Риска срыва работ тоже нет, по крайней мере, пока что»,— сказал господин Владимиров.

Татьяна Колегова

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