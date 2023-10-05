УФАС зарегистрировал снижение цен на дизельное топливо и бензин в Удмуртии

В Удмуртии снизилась стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива в розничной продаже, сообщает пресс-служба регионального УФАС России по результатам мониторинга. В частности, снижение зафиксировано у компаний «Газпром сеть АЗС» и «Башнефть-Розница».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, по данным на 30 сентября, цена на бензин АИ-92 у «Газпром сеть АЗС» снизилась на 0,8% (40 коп.), на дизельное топливо — на 1,2% (1 руб.). У «Башнефть-Розница» цена на бензин АИ-92 стала меньше на 0,6% (30 коп.), АИ-95 — на 0,57% (30 коп.), на дизтопливо — на 0,8% (50 коп.). Такие данные приводят на 1 октября.

Отметим, что Удмуртстат в результате мониторинга с 26 сентября по 2 октября также зарегистрировал снижения цен на топливо. В частности, дизельное топливо подешевело на 13 коп. (ценник за литр — 61,95 руб.), бензин АИ-95 — 22 коп. (53,81 руб.), АИ-92 — 19 коп. (49,68 руб.).