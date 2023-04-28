Александр Арнаутов не смог во второй раз вернуться на пост директора воронежской оперы

Ленинский райсуд Воронежа частично удовлетворил иск бывшего директора Воронежского театра оперы и балеты Александра Арнаутова к театру и региональному департаменту культуры. Это следует из судебной картотеки.

Представитель господина Арнаутова Юрий Свистов пояснил «Ъ», что суд постановил выплатить истцу 5 тыс. руб. за моральный ущерб, а в остальных требованиях, касающихся восстановления на работе и выплате зарплаты за простой, отказал. По словам юриста, решение будет обжаловано, так как первая инстанция признала нарушения со стороны театра, но не стала возвращать экс-директору пост.

История с увольнением Александра Арнаутова длится уже более двух лет. Контракт с ним департамент культуры расторг в марте 2021 года. Господин Арнаутов забрал трудовую книжку летом и оспорил свое увольнение. Его претензии Ленинский райсуд и облсуд посчитали необоснованными, а кассация отменила решения и отправила дело на пересмотр.

В итоге в июне 2022 года Ленинский райсуд восстановил Александра Арнаутова в должности и обязал выплатить ему около 1,5 млн руб. задолженности по зарплате и 30 тыс. компенсации морального вреда. Ответчики безуспешно оспаривали это решение в облсуде, а в октябре департамент снова уволил господин Арнаутова.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Директор вышел на бис».

Александр Прытков

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