Диего Алонсо возглавил «Севилью»

48-летний уругвайский специалист Диего Алонсо назначен главным тренером «Севильи», сообщается на сайте футбольного клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Предыдущим местом работы Алонсо была сборная Уругвая, которая под его руководством вышла в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. После того как команда не смогла выйти из группы на мировом первенстве, тренер покинул свой пост.

Диего Алонсо сменил на посту уволенного в конце прошлой недели Хосе Луиса Мендилибара, под руководством которого «Севилья» в прошлом сезоне стала победителем Лиги Европы.

В текущем сезоне «Севилья» набрала 8 очков в 8 матчах чемпионата Испании и идет на 14-м месте в турнирной таблице. Также команда дважды сыграла вничью в Лиге чемпионов и уступила во встрече за Суперкубок UEFA.

«РИА Новости»