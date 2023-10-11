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Коммерсантъ FM
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Эден Азар завершил карьеру

Бельгийский полузащитник Эден Азар принял решение завершить карьеру футболиста. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Нужно слушать себя и уметь остановиться вовремя. После 16 лет и более 700 матчей я принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Я исполнил свою мечту, я играл на многих стадионах мира, я встречался с великими тренерами, руководителями и партнерами по командам. Я буду по всем скучать»,— написал 32-летний Азар.

Эден Азар выступал за французский «Лилль» (с 2007 по 2012 год), английский «Челси» (2012–2019) и испанский «Реал» (2019–2023), в составе которого стал победителем Лиги чемпионов в 2022 году, дважды — чемпионом Испании (2020, 2022). С «Лиллем» он стал чемпионом и обладателем Кубка Франции (оба турнира — в 2011 году), в составе «Челси» бельгиец дважды стал чемпионом Англии (2015, 2017), дважды — победителем Лиги Европы (2013, 2019), один раз — обладателем Кубка Англии (2018). За «Челси» Азар забил 110 голов и занимает пятое место среди лучших бомбардиров клуба.

За сборную Бельгии Азар провел 126 матчей, забив 33 гола и отдав 36 голевых передач. На чемпионате мира 2018 года в России Азар в составе бельгийской сборной стал бронзовым призером турнира.

ТАСС

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