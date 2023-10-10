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«Любимая топливная компания» добровольно снизила цены на бензин на липецких АЗС

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Липецкой области сообщило, что работающая на территории региона «Любимая топливная компания» («ЛТК», входит в липецкий филиал ООО «Трейд Проект») с 5 октября добровольно снизила цены на своих заправках. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подешевел на 2 руб., дизельное топливо — на 3 руб. Об этом сообщили в УФАС.

По данным УФАС, «ЛТК» обслуживает 15 АЗС: девять в Липецке и шесть — в Липецкой области.

Антимонопольная служба назвала поведение компании «ответственным». Ведомство считает, что снижение цен позволит повысить доступность нефтепродуктов для граждан усилит конкуренцию между вертикально-интегрированными компаниями и независимыми сетями. «ЛТК» относится к последним.

В УФАС также отметили, что продолжают анализировать «текущую ситуацию на товарном рынке нефтепродуктов». О повышенном внимании антимонопольной службы к формированию цен на топливо стало известно месяц назад — после жалоб аграриев макрорегиона на нехватку дизеля во время осенних полевых работ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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