В липецком УФАС проверят возможность манипуляции при реализации топлива

Липецкое управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) намерено проверить возможность манипуляции при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива. Соответствующее поручение центральный аппарат ведомства направил в регион по итогам заседания штаба ФАС РФ, на котором были рассмотрены результаты мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов

«Управление ФАС России по Липецкой области проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев»,— отметили в липецком управлении ФАС. Ведомство проведет анализ формирования ценообразования от этапа закупки топлива на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что в областях макрорегиона есть проблемы с обеспечением аграриев дизельным топливом в период осенних полевых работ. В Минсельхозе признали, что сложности приобрели федеральный масштаб. Местные власти в ручном режиме обеспечивают наличие топлива на складах, однако в отдельных случаях поступают сигналы об «исчерпании ресурса». Цена дизеля за месяц для сельхозпроизводителей выросла вплоть до 40%. Розничные поставщики уже приостановили продажи дизтоплива на некоторых заправках, а перспективы новых отгрузок туманны. Участники рынка объясняют проблемы ростом экспорта из-за значительной разницы цен на внутреннем и внешнем рынках.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Урожай просит дизеля».

Мария Старикова