Минтранс за три года направит 157 млрд рублей на создание трассы «Джубга — Сочи»

Минтранс планирует дополнительно направить «Автодору» 157 млрд руб. на строительство автотрассы «Джубга — Сочи» в период с 2024 по 2026 годы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Автодор» Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

В общей сложности инвестиции в проект оценивают в сумму около 1,5 трл руб. Проект позволит сократить время в пути от Москвы до Сочи с 24 часов до 15 часов, от Горячего Ключа до Сочи — с семи до двух часов.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что расходы на строительство автодороги будут увеличены. Завершение строительства запланировано на 2035 год.

Анастасия Донскова

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