Правительство увеличит расходы на трассы Джубга — Сочи и Краснодар — Темрюк

Расходы из бюджета РФ на строительство трасс Джубга — Сочи и Краснодар — Темрюк будут увеличены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова.

«Будут такие новые проекты, как Джубга — Сочи. Важный проект, дорогой проект, но для всех наших людей абсолютно необходимый. Это и Казань — Екатеринбург, это и дорога Краснодар — Темрюк. Все те важные, востребованные для людей направления»,— отметил министр в своем выступлении в Совете Федерации на парламентских слушаниях по бюджету РФ на следующую трехлетку.

Всего на дорожное строительство выделят более 1 трлн руб. Средства направят также на трассу Казань — Екатеринбург.

Сейчас Сочи и Джубгу соединяет перегруженная дорога А-147. Она проходит через большое количество населенных пунктов. Новая трасса сократит для автомобилистов время в пути с семи до двух часов (от Горячего Ключа до Сочи).

Татьяна Ручкина

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