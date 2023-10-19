Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Павел Курьянов (рэпер Пашу), совладелец и генеральный директор музыкального лейбла Black Star, линии одежды Black Star Wear, ресторанов Black Star Burger

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Раздумываю, готовясь к школе. Но пока деньги дочери я не даю. Стараюсь приучать, чтобы она понимала: хорошее можно получить за то, что делаешь что-то необходимое и нужное. За разные полезные вещи, которые прошу делать, пока «расплачиваюсь» конфетами или мультиками либо что-то разрешаю сделать. А когда повзрослеет, считаю более оптимальным дать возможность как-то зарабатывать, чтобы она могла, например, что-то покупать чаще.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...