Павел Курьянов (рэпер Пашу), совладелец и генеральный директор музыкального лейбла Black Star, линии одежды Black Star Wear, ресторанов Black Star Burger

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Раздумываю, готовясь к школе. Но пока деньги дочери я не даю. Стараюсь приучать, чтобы она понимала: хорошее можно получить за то, что делаешь что-то необходимое и нужное. За разные полезные вещи, которые прошу делать, пока «расплачиваюсь» конфетами или мультиками либо что-то разрешаю сделать. А когда повзрослеет, считаю более оптимальным дать возможность как-то зарабатывать, чтобы она могла, например, что-то покупать чаще.