Сергей Белоголовцев, теле- и радиоведущий, актер, шоумен

Такого у нас в семье никогда не было. Считаю, неправильно поощрять материально, и абсолютно против поощрений. Должны работать убеждение и личный пример. Нужны постулаты, что только так и должно быть, потому что мы семья и во всем помогаем друг другу, а от хорошей учебы зависит будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У нас трое детей. Когда дети пошли в школу, не было никаких денежных стимуляций, как не было никаких обещаний по оплате чего-то или за что-то. И ребята всегда относились с абсолютным пониманием. У них и карманных денег особо не было. Старший сын уже в институте пошел на каток с будущей женой, а у входа понял, что у него нет денег на билеты. В результате заплатила она. Спустя несколько лет она сказала, что была удивлена нашим подходом к воспитанию. Наши дети выросли независимыми, самостоятельными, и у них никогда не возникало ни квартирных вопросов, ни финансовых требований. Они всегда нам помогали по дому и неплохо учились. Стимулировать материально — неэффективный способ, он развращает ребенка. Вкусив это, он за любой шаг и действие будет просить денег и задавать вопрос, сколько я получу, если отвезу бабушке продукты или если встречу маму у метро.