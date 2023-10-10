Госдума попросила проверить финансовую деятельность «Роснано»

Госдума приняла протокольное поручение о проверке финансовой деятельности госкорпорации «Роснано». Об этом сообщает «Интерфакс».

Поручение инициировали депутаты КПРФ, в Госдуме его поддержало большинство. Комитеты по экономической политике, а также безопасности и противодействия коррупции запросили правительство предоставить отчет о результатах финансовой деятельности «Роснано» за все время существования госкорпорации. В дальнейшем представители парламента планируют обратиться в Счетную палату и правоохранительные органы.

В отчете «Роснано» за первое полугодие, который был опубликован 3 октября, сказано, что у госкорпорации есть признаки неплатежеспособности и высокие риски возникновения признаков банкротства. В документе также говорится о неспособности в полном объеме исполнить долговые обязательства, а требования кредиторов «значительно превышают стоимость активов». На конец июня чистый долг «Роснано» составлял 95,56 млрд руб.

В сентябре на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин связал отъезд основателя «Роснано» из страны с финансовой дырой в госкорпорации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что в Кремле изучают проблему госкорпорации.

Подробнее о судьбе «Роснано» — в колонке Дмитрия Дризе «Государство-то куда смотрело?»

Петр Бузлаев