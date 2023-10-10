Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на «Алмаз-Антее»

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерна «Алмаз-Антей» в Ульяновске, на котором выполняют гособоронзаказ. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На предприятии министру доложили о досрочной передаче вооруженным силам России дивизиона ПВО «Бук-М3». «По условиям гособоронзаказа текущего года нам подлежит отгрузить два дивизиона, первый дивизион отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке, на настройке»,— приводит пресс-служба Минобороны слова гендиректора Ульяновского механического завода Сергея Чурина.

Господин Чурин добавил, что завод готов к увеличению объемов производства в следующие два года. Сергей Шойгу отметил, что продукция концерна востребована в зоне военного конфликта с Украиной.

В апреле на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей были сформированы части противовоздушной обороны. Там, как сообщало Министерство обороны, применяют комплексы «Бук-М3» и С-300В4, а также системы ПВО С-400 и боевые машины «Панцирь-С».

В сентябре «Ъ» писал, что «Алмаз-Антей» и «Ростех» предложили правительству создать системный мониторинг за полетами беспилотников на территории России. Пока власти проект не поддержали.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Задронутые интересы».

Петр Бузлаев