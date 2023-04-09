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Коммерсантъ FM
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В новых регионах созданы части противовоздушной обороны ВКС РФ

Минобороны России сформировало в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. Как утверждает ведомство, они вместе с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО «успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров» в зоне специальной военной операции.

Минобороны рассказало о создании новых частей ПВО по случаю Дня войск ПВО, который отмечается в 2023 году 9 апреля. Ведомство отмечает, что в ходе военной операции на Украине применяются все современные средства противовоздушной обороны: боевые машины «Панцирь-С», система ПВО дальнего действия С-400 «Триумф» и комплексы «Бук-М3» и С-300В4.

Российское военное ведомство называет главной задачей ПВО в РФ «прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника».

Леонид Уварчев

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