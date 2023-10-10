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Коммерсантъ FM
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Мать 22-летней немки Шани Лук, похищенной «Хамасом», сообщила, что дочь жива

Похищенная в Израиле боевиками «Хамаса» 22-летняя гражданка Германии Шани Лук, видео с которой распространялись в соцсетях в выходные, жива и находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. Об этом сообщила мать девушки Рикарда Лук в видеообращении, которое она разослала немецким СМИ.

На опубликованных в выходные видеозаписях обнаженная девушка лежит в кузове машины боевиков «Хамаса» без признаков жизни. Родственники опознали Шани Лук по татуировкам и дредам. «Теперь у нас есть доказательства того, что Шани жива, но у нее серьезная травма головы, и она находится в критическом состоянии. Каждая минута важна»,— говорит Рикарда Лук в видеообращении (цитата по Bild). Она просит немецкие власти срочно эвакуировать дочь.

В материале Bild говорится, что мать узнала о состоянии здоровья дочери от неких «палестинских источников», но они никак не обозначены в сообщении. В качестве косвенного доказательства того, что Шани Лук жива — сообщение Рикарде Лук от банка, в котором говорится, что кредитка ее дочери использовалась вечером 8 октября в магазине у больницы в секторе Газа (деньги обналичены не были).

По словам родственников, Шани Лук была одной из множества похищенных посетителей фестиваля электронной музыки Supernova в кибуце Рейм рядом с сектором Газа. Там она была вместе со своим молодым человеком Орионом Эрнандесом и четырьмя друзьями. Во время нападения боевиков она позвонила родственникам — после звуков выстрелов связь оборвалась. Позже ее близкие узнали, что Шани Лук и Орион Эрнандес выбежали на парковку и попытались скрыться от боевиков на машине, после чего исчезли. Подробности о состоянии молодого человека Шани Лук неизвестны.

На видеозаписи, распространенной в соцсетях, Шани Лук без движения лежит в машине боевиков «Хамаса» с травмой головы и выгнутыми ногами и руками. Родители девушки считают, что боевики возили Шани Лук по территории Газы. В конце видеоролика видно, как на девушку плюет молодой человек, остановившийся рядом с машиной боевиков.

После атаки боевиков «Хамаса» 7 октября на территории проведения фестиваля Supernova израильская общественная организация ZAKA обнаружила 260 тел. По данным ZAKA, во время атаки часть посетителей фестиваля были убиты, многие захвачены в заложники. По данным СМИ на вечер 10 октября, в Израиле в результате атак «Хамаса» погибли более 900 человек, ранения получили свыше 3,4 тыс; в секторе Газа погибли более 700 жителей, ранены — получили ранения — более 3,9 тыс.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».

Полина Мотызлевская

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