На Урале 16-летний парень скончался после употребления наркотика

В Верхней Пышме (Свердловская область) 16-летний парень скончался после употребления наркотика. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, совершенное в отношении несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности смерть).

По версии следствия, к употреблению наркотика молодого человека склонил его 20-летний знакомый. Употребив его, состояние здоровья парня ухудшилось, из-за чего его экстренно доставили в больницу, где 6 октября он скончался.

Сейчас следователь устанавливает обстоятельства произошедшего, а также собирает доказательства преступления. Для определения причины смерти и вещества, из-за которого скончался молодой человек, проводятся судебные экспертизы. Было осмотрено место происшествия, изъяты предметы. Допрашиваются свидетели и подозреваемый.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. В том числе и за употребление наркотических средств. «В связи с этим пагубным пристрастием он состоит на соответствующем учете. Кроме того, ранее этот молодой человек привлекался и к уголовной ответственности за совершение грабежа»,— сообщили полковник Горелых.

Число смертей детей и подростков от употребления наркотических веществ в период с 2017 по 2022 годы выросло в России 2,5 раза. Напомним, в августе Свердловский облсуд вынес обвинительный приговор уроженцам Таджикистана, обвиняемым в создании нарколаборатории в Верхней Пышме. Подсудимый Ильхом Бурунов получил 17 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., а его подельник Ильдар Юльчибаев приговорен к 18 годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб.

Полина Хабарова

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