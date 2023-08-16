На Урале осудили производителей мефедрона, который продавали за криптовалюту

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор уроженцам Таджикистана, обвиняемым в создании нарколаборатории в Верхней Пышме. Подсудимый Ильхом Бурунов получил 17 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., а его подельник Ильдар Юльчибаев приговорен к 18 годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Адвокаты подсудимых заявили о подаче апелляции на обжалование приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, Ильхом Бурунов в 2021 году работал наркокурьером и создал свой сайт для сбыта наркотиков. Своему брату Ильдару Юльчибаеву он предложил поработать химиком. Они через форумы и соцсети узнали о производстве мефедрона и прекурсоров для их синтеза, закупили необходимое оборудование и материалы.

Братья сняли частный дом в Верхней Пышме, где на втором этаже оборудовали лабораторию по производству наркотика, рассказали в пресс-службе МО МВД «Верхнепышминский».

По данным пресс-службы Свердловского областного суда, до середины 2022 года подсудимые продавали свою продукцию через интернет-магазин и распространяли наркотики через закладки. Оплату брали в криптовалюте. В ходе обысков у них обнаружили 5,5 кг мефедрона, не считая прекурсоров.

Братьям были предъявлены обвинения по пунктам а», «г», ч.2 ст. 228.4 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в составе группы) и ч.5 ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

После заседания суда мать Ильхома Бурунова Наталья Бурунова назвала уголовное дело сфальсифицированным. Кроме того, она обвинила сотрудников следствия в краже с карточки ее сына 450 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело, сказала адвокат Светлана Никифорова. «Конечно, мы не согласны с приговором суда. Получим копию приговора и в течение 15 дней подадим апелляцию»,— сказала она.

Александр Стародумов

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