В Тюмени с 29 июля изменится маршрут автобуса №134

Маршрут автобуса №134 в Тюмени изменится с 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе «Тюменьгортранс».

В маршрут автобуса №134 «з-д Медоборудования – с/о Ясная поляна» добавятся остановочные пункты «Индустриальный парк» в прямом и обратном направлениях.

Напомним, в Тюмени со 2 июля изменилась схема движения автобусов №№ 2, 9, 85 и 99. Протяженность маршрутов увеличилась из-за изменения организации движения на пересечении Обхода Тюмени с ул. Авторемонтной. Также до 28 августа будут перекрывать четыре участка дороги из-за ремонта труб.

Полина Хабарова

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