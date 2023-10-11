Первенство столетия

В стартующем сегодня чемпионате России по волейболу нетрудно разглядеть квартет очевидных фаворитов. Два «Зенита» — выигравший титул в предыдущем первенстве казанский и незадачливый петербургский, а также московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив» в кадровом плане по сравнению с прошлым сезоном не стали слабее. Выделить среди них основного претендента на золото немного сложнее, хотя, скажем, итоги открывшего сезон Кубка столетия намекают на то, что, скорее всего, за него снова поборются казанцы и москвичи.

Волейбольный чемпионат России довольно часто играл с регламентом, внося в него любопытные корректировки, особенно с регламентом решающей части турнира. Но в этом году он остался точно таким же, каким был в предыдущем первенстве. Сначала — регулярный чемпионат, в котором примут участие 16 клубов, включая белорусский «Шахтер», чье участие придает соревнованию легкий международный оттенок. Затем — play-off. Для четырех лучших клубов по итогам «регулярки» он стартует сразу с четвертьфинальных серий. Еще восьми придется рубиться за право очутиться в восьмерке в квалификационном раунде.

И этот квартет счастливчиков нетрудно угадать заранее. Кажется, он будет точно таким же, как в предыдущем сезоне. В российском волейболе есть несколько интересных клубов с известными персонажами на паркете или на тренерской скамейке, с ярким послужным списком. Вроде того же «Белогорья», которое летом удивило приглашением на пост наставника только что завершившего карьеру 38-летнего Александра Волкова, выдающегося блокирующего из списка героев золотой для сборной России лондонской Олимпиады 2012 года. Но все же, если брать в комплекте все значимые параметры — яркость, опыт и глубину заявки, свежий бэкграунд, четыре клуба — «Зенит-Казань», петербургский «Зенит», «Динамо» и новосибирский «Локомотив» — слишком выделяются.

Вот выстроить иерархию в этой четверке уже чуть сложнее. Хотя, конечно, велик соблазн заранее записать в отстающие, в те, для кого и бронза будет неплохой добычей, петербуржцев и новосибирцев. У «Локомотива», единственного среди российских грандов, летом в составе произошли серьезные трансформации: ушла половина основы. И они наверняка потребуют времени на адаптацию. Хотя новосибирские приобретения смотрятся очень недурно. Речь, например, о паре легионеров с похожими фамилиями — болгарском доигровщике Мартине Атанасове и сербском диагональном Александаре Атанасиевиче, который вообще настоящая знаменитость: играл за топ-клубы, дважды взял со своей сборной золотые награды чемпионатов Европы.

Против петербургского «Зенита» говорит прежде всего странный бэкграунд. Уже несколько лет его шикарные ресурсы просто кричат о том, что клуб вот-вот возьмет какой-нибудь ценный приз, но не срастается даже с второстепенными. Со всем остальным, кроме бэкграунда, у зенитовцев порядок, а качество подбора игроков у петербуржцев не сильно ослабило даже летнее бегство из России их американской звезды Мэтью Андерсона: он по-прежнему полон звучных имен — Егор Клюка, Виктор Полетаев, Женя Гребенников, Игорь Кобзарь.

В любом случае ставка на «Зенит» казанский, завоевавший золото прошлого чемпионата, и «Динамо», которое добывало его в 2021 и 2022 годах, смотрится понадежнее, что ли. У них все лидеры, все ключевые волейболисты на месте, составы отличаются исключительно глубиной, проблемных позиций днем с огнем не сыщешь. Тренеры Алексей Вербов и Константин Брянский доказали, что замечательно управляют доставшимися им командами. А уж кого из этих двух монстров без слабых мест ставить выше в раскладе — дело, видимо, вкуса и угла зрения.

Кто-то может посчитать, что значение имеет сыгранная ими весной финальная серия. В ней «Зенит» поразительно легко, в трех матчах разнес представлявшегося безумно опасным соперника. Кто-то обратит внимание на столкновение, состоявшееся непосредственно перед открытием первенства. «Разогревом» к нему послужил Кубок столетия, посвященный вековому юбилею отечественного волейбола. В минувший уикенд в Калининграде состоялся «Финал четырех» этого турнира. В его решающем матче встретились, разбив по дороге к нему петербуржцев и новосибирцев, как раз «Зенит-Казань» и «Динамо» — правда, не стопроцентно боевыми, но все-таки и не резервными вариантами. Зенитовцы выиграли две партии, а затем отдали три подряд, позволив динамовцам одержать, возможно, чрезвычайно важную с психологической точки зрения победу.

Алексей Доспехов