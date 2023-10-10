РНКБ выдал первые 5 тысяч платежных стикеров для бесконтактной оплаты

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, начал массовый выпуск универсальных платежных стикеров для совершения бесконтактных платежей за покупки и услуги. Первые 5 тыс. таких стикеров были выданы клиентам. В первую очередь технология актуальна для владельцев смартфонов с операционной системой iOS, а также с системой Android при отсутствии функции NFC.

Владельцы дебетовых или виртуальных карт РНКБ могут приобрести универсальный стикер за 659 руб. в любом офисе банка, при этом обслуживание осуществляется бесплатно. Стикер выдается клиенту сразу при оформлении.

Универсальный стикер является уменьшенным в размере аналогом банковской карты со встроенным NFC-чипом, который можно прикрепить на заднюю панель смартфона. С его помощью можно не только оплачивать покупки при помощи смартфона, но и снимать наличные в устройствах., которые поддерживают технологию NFC.

Узнать подробности о работе платежных стикеров можно в офисах РНКБ, на официальном сайте РНКБ или в контактном центре банка по номеру 8-800-234-27-27.

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