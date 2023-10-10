Wildberries планирует внедрить подтверждения заказа через Touch ID и Face ID

Маркетплейс Wildberries разрабатывает функцию дополнительного подтверждения заказов. Опция позволит снизить количество случайный заказов в приложении, передает ТАСС.

«Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность «случайных» заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами»,— говорится в сообщении компании.

Новая опция появится в приложениях в течение месяца. Заказ можно будет подтвердить через Touch ID, Face ID, их аналоги на Android или по паролю. Дополнительное подтверждение заказа можно будет подключить по желанию пользователя.

Необходимость такой функции вызвана учащением случайных заказов. В одном из последних случаев ребенок в приложении родителей оформил заказ на 250 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

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Александра Горошилова