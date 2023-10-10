В Израиле погиб второй после начала боевых действий россиянин

В Израиле погиб второй россиянин в результате атаки группировки «Хамас» на южные и центральные территории, рассказал посол России Анатолий Викторов в эфире «Первого канала».

Он отказался раскрыть имена погибших, сославшись на то, что посольство еще не связалось с их семьями и не выяснило все обстоятельства их гибели.

О первом россиянине, погибшем в результате возобновления боевых действий в Израиле, стало известно 9 октября. Четверо граждан России числятся пропавшими без вести. Есть также российские граждане, которые находятся в заложниках у группировки «Хамас».

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что родственники не могут связаться с уроженцем Сестрорецка Андреем Козловым. 27-летний мужчина работал охранником на фестивале электронной музыки недалеко от города Окафим, когда на участников фестиваля напали боевики. По информации общественной организации Zaka, в результате этой атаки погибли 260 человек. Господин Козлов перестал выходить на связь утром 8 октября.

7 октября группировка «Хамас» нанесла ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем боевики на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля и захватили заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее полноценной войной.

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